Добыча золота в России оказалась под угрозой из-за дефицита мигрантов

Золотодобывающий сезон в Приангарье оказался на грани срыва из-за дефицита мигрантов. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попросил федеральные власти согласовать въезд в РФ 3 415 иностранных работников для золотодобывающих предприятий региона. Об этом сообщает ТАСС.

Под угрозой сезон золотодобычи оказался в Бодайбинском районе. Пока правительство согласовало пропуск через государственную границу трудовых мигрантов только для АО «Золотодобывающая компания "Лензолото"», хотя добычей в этом районе занимаются 36 компаний.

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Сезон начинается в марте, но многие не могут приступить к работе из-за нехватки людей. По словам главы муниципалитета Евгения Юмашева, если рабочих рук не хватит, в текущем году может возникнуть угроза невыполнения квоты золотодобычи, это приведет к уменьшению налоговых платежей в бюджеты всех уровней, грозит консервацией месторождений и банкротством компаний

Ранее о нехватке рабочих на стройках сообщили десятки российских регионов, она оценивается почти в 200 тысяч человек. В среднем на стройках не хватает 20-30 процентов персонала, самый большой дефицит — каменщиков, электросварщиков, специалистов по арматуре и коммуникациям. В результате строительство затягивается, а сроки сдачи объектов откладываются. Трудовые мигранты не могут попасть в Россию из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса границ.

Сокращение рабочей силы угрожает восстановлению российской экономики. Нехватка мигрантов может ежегодно урезать потенциальный рост ВВП на 25 базисных пунктов в течение десяти лет, уверены эксперты.