Россия начала распродавать золото

За последние десять месяцев Центробанк России уже в четвертый раз снизил количество золота в международных резервах. В апреле его стало меньше примерно на 100 тысяч унций, или порядка 2-3 тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регулятора.

По состоянию на 1 мая в составе российских резервов находилось 73,7 миллиона унций, в начале апреля их было 73,8 миллиона. Также около 100 тысяч унций (статистика ЦБ не дает более точную оценку) было истрачено в январе 2021 года.

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В июле и сентябре 2020 года из золотого запаса России было продано 10 тысяч и 30 тысяч унций соответственно, что свидетельствует о начале тенденции. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2007 году, с тех пор ЦБ неизменно скупал металл.

С 2008 года Россия нарастила запасы золота в пять раз. В 2018-м по этому параметру страна обошла Китай и вышла на шестое место в мире, а в 2020-м приблизилась к Франции. Однако в том же году Центробанк объявил, что приостанавливает его закупку.

Между тем по состоянию на середину прошлого года золото впервые обошло доллар в составе золотовалютных резервов России. Доля американской валюты составила 22,2 процента, а золота — 22,9 процента. Главным активом остался евро — 29,5 процента.

В конце марта Минфин подготовил законопроект, который разрешает тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на вложения в золото.