Президент Финляндии удивился словам премьера о передаче самолетов Украине

Президент Финляндии Ниинисте: вопрос передачи истребителей Украине ни с кем не обсуждался

Предложение премьер-министра Финляндии Санны Марин о передаче Украине истребителей Hornet ни с кем не обсуждалось, заявил президент страны Саули Ниинисте. Его слова передает «Интерфакс».

«Этот вопрос ни с кем не обсуждался», — сказал он. Также не осведомлен оказался и финский министр обороны Антти Кайкконен. По его словам, он бы предостерег Марин от такого решения.

Ранее Марин в ходе визита в Киев заявила, что Хельсинки могут обсудить передачу Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые стали выпускать в 1970-х. Она подчеркнула, что Хельсинки также могут обсудить необходимую подготовку военных для этого.

