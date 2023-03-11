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11:12, 11 марта 2023Мир

Президент Финляндии удивился словам премьера о передаче самолетов Украине

Президент Финляндии Ниинисте: вопрос передачи истребителей Украине ни с кем не обсуждался

Фото: Joseph Campbell / Reuters

Предложение премьер-министра Финляндии Санны Марин о передаче Украине истребителей Hornet ни с кем не обсуждалось, заявил президент страны Саули Ниинисте. Его слова передает «Интерфакс».

«Этот вопрос ни с кем не обсуждался», — сказал он. Также не осведомлен оказался и финский министр обороны Антти Кайкконен. По его словам, он бы предостерег Марин от такого решения.

Ранее Марин в ходе визита в Киев заявила, что Хельсинки могут обсудить передачу Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые стали выпускать в 1970-х. Она подчеркнула, что Хельсинки также могут обсудить необходимую подготовку военных для этого.

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Алевтина Запольская
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