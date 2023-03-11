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16:31, 11 марта 2023Среда обитания

Экоактивисты заблокировали автомагистраль в Гааге

NOS: активисты Extinction Rebellion заблокировали автомагистраль A12 в Гааге

Фото: Alix Greenman / Unsplash

Активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали автомагистраль A12 в нидерландской Гааге. Об этом сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS).

Протестующие против бездействия в борьбе с изменением климата заблокировали шоссе с обеда в субботу, 11 марта. По данным организации, в акции приняли участие более трех тысяч участников. Однако полиция не стал подтверждать цифры. Таким образом активисты потребовали у местных властей прекратить субсидировать компании, которые работают на ископаемом топливе.

Мэр города дал разрешение применять против демонстрантов водометы, однако их пока не использовали. Власти также предупредили активистов, что блокировать трассу запрещено, и пригрозили арестами.

В январе 2023 года правоохранители задержали 768 человек во время экологической акции протеста, организованной движением Extinction Rebellion в Гааге. 28 января климатические активисты заблокировали трассу A12.

Нина Ташевская
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