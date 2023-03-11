Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:31, 11 марта 2023Интернет и СМИ

В Китае заявили об отсутствии эффекта от антироссийских санкций

Обозреватель Global Times Фернандес: санкции не нанесли РФ того вреда, какого ожидал Запад
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Санкции, введенные Западом против России не возымели ожидаемого на западе эффекта. Такое мнение выразил обозреватель Global Times Марко Фернандес. По его мнению, крайне трудно навредить стране, богатой природными ресурсами и имеющей развитую промышленность.

«Более того, страны, которые ввели санкции против России, составляют всего 25 процентов мирового ВВП. Остальные 75 процентов хотят или нуждаются в торговле с русскими», — замечает Фернандес.

Журналист также считает, что и военные поставки Украине не смогли сломить Россию, поскольку военные запасы и возможности последней превышают таковые у стран НАТО.

«Недавний призыв канцлера Германии Олафа Шольца к странам Латинской Америки отправить боеприпасы на Украину, который лидеры региона единогласно отклонили, демонстрирует признаки растущих трудностей НАТО», — пишет Фернандес.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о встрече с главой Министерства обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом в Киеве. По его словам, они обсудили вопрос обучения украинских пилотов в королевстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Главком Сухопутных войск ВСУ объяснил оборону Артемовска
Опубликовано видео следственного эксперимента с убийцей школьницы в Подмосковье
Раскрыт способ улучшить состояние волос
Начальник миграционного отделения УВД Москвы выстрелил себе в голову
На акции протеста в Париже произошли столкновения с полицией
В Киеве отменили отключения электроэнергии
Американский военный посмотрел видео из Крыма и обратился к Украине
В Германии назвали число уехавших на Украину немецких экстремистов
Эпидемиолог оценил ситуацию с заболеваемостью корью в России
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского провести досрочные выборы на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.