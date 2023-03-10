Зеленский обсудил с главой Минобороны Норвегии обучение украинских пилотов

Зеленский рассказал, что обсудил с главой Минобороны Норвегии обучение украинских пилотов

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой Министерства обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом в Киеве. По его словам, они обсудили вопрос обучения украинских пилотов в королевстве.

«Обговорили дополнительные шаги, которые мы можем сделать вместе с Норвегией. К слову, начинаем обсуждать с Норвегией возможности тренировочной миссии для наших пилотов», — заявил он.

Зеленский добавил, что провел разговор с премьером Финляндии Санной Марин, в ходе которого они поговорили о новом пакете военной помощи Киеву и возможностях сотрудничества в структурах Европейского союза (ЕС).

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни во время видеоконференции глав дипломатических ведомств стран «Большой семерки» (G7) рассказал о намерениях Рима провести собственную конференцию по восстановлению Украины, к которой будут привлечены итальянские предприниматели. Он уточнил, что конференция должна состояться 26 апреля