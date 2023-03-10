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21:38, 10 марта 2023Мир

Италия проведет собственную конференцию по восстановлению Украины

Глава МИД Италии Таяни заявил о проведении в Риме конференции по восстановлению Украины

Антонио Таяни. Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни во время видеоконференции глав дипломатических ведомств стран «Большой семерки» (G7) рассказал о намерениях Рима провести собственную конференцию по восстановлению Украины, к которой будут привлечены итальянские предприниматели. Он уточнил, что конференция должна состояться 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что ее цель — предоставить украинским властям подробные предложения по восстановлению страны. Таяни добавил, что Италия стремиться играть ведущую роль в данном вопросе, делясь с Киевом своим опытом и находя различные варианты сотрудничества, которые будут интересны и выгодны обеим странам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад «очень близок» к тому, чтобы всерьез обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину. Он выразил опасение, что на столе уже лежит предложение, согласно которому союзники Украины отправят солдат участвовать в боевых действиях. При этом он не назвал никаких причин, по которым страны ЕС могли бы решиться на такие действия.

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Марина Совина
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