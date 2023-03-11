США передали Украине древнее оружие

Foreign Policy: таможня США передала Украине найденное в посылке из России древнее оружие

Таможня США передала Украине древнее оружие, обнаруженное в посылке из России. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Среди найденных предметов — три древних меча и каменный топор, датированные XVI-V веком до нашей эры. Навершие кремниевого топора моложе остальных предметов на три века. Передача артефактов прошла на торжественной церемонии в посольстве Украины в США.

По данным Foreign Policy, оружие отправили из российского Краснодарского края и задержали в 2022 году в аэропорту Нью-Йорка. Таможня страны перехватила более 20 тысяч посылок, однако эксперты еще не закончили экспертизу.

Ранее США и Евросоюз обещали поддерживать Украину. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.