Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:14, 11 марта 2023Мир

США передали Украине древнее оружие

Foreign Policy: таможня США передала Украине найденное в посылке из России древнее оружие

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Таможня США передала Украине древнее оружие, обнаруженное в посылке из России. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Среди найденных предметов — три древних меча и каменный топор, датированные XVI-V веком до нашей эры. Навершие кремниевого топора моложе остальных предметов на три века. Передача артефактов прошла на торжественной церемонии в посольстве Украины в США.

По данным Foreign Policy, оружие отправили из российского Краснодарского края и задержали в 2022 году в аэропорту Нью-Йорка. Таможня страны перехватила более 20 тысяч посылок, однако эксперты еще не закончили экспертизу.

Ранее США и Евросоюз обещали поддерживать Украину. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и букмекерских контор
Всемирный фонд природы решил добиться снятия статуса иноагента в суде
США передали Украине древнее оружие
Политолог предрек Грузии второй Майдан
В Афинах жестоко избили бывшего министра финансов Греции
В США раскрыли последствия ввода войск НАТО на Украину
США и ЕС договорились пресекать использование разработок соперниками
ОАЭ направили Украине 14 тонн гуманитарной помощи
Захарова заподозрила представителя Госдепа в раздвоении личности
В Германии назвали возможного организатора подрывов на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.