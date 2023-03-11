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00:58, 11 марта 2023Мир

США и Евросоюз обещали поддерживать Украину

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС и США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден

Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне заявила, что Евросоюз и Вашингтон продолжат помогать Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Фон дер Ляйен раскрыла подробности о переговорах с Байденом и подчеркнула, что они обсудили ситуацию на Украине, включая
финансовую и военную поддержку. Она напомнила, что в этом году ЕС предоставит Киеву 18 миллиардов евро — 1,5 миллиарда в месяц. Кроме того, стороны рассмотрели действия для поддержки четырех миллионов беженцев в Европы и обсудили санкции против России.

«Сейчас главное — это обеспечение их соблюдения и пресечение их обхода. Наш главный сигнал — мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — обещала глава ЕК.

Ранее Байден заложил расходы на поддержку Украины в новый проект бюджета на 2024 год. Он также предложил выделить средства на опережение Китая в глобальной конкуренции.

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Марина Совина
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