Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Впервые в истории Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Россия впервые в истории вошла в пятерку наиболее крупных торговых партнеров Индии. Это следует из данных Министерства торговли и промышленности Индии, пишет РИА Новости.

Из данных следует, что в прошлом году товарооборот между Москвой и Нью-Дели составлял 13,1 миллиарда долларов, а за десять месяцев 2022-2023 финансового года этот показатель вырос более чем в три раза и достиг 39,8 миллиарда долларов. Индия экспортировала в Россию товаров на 2,5 миллиарда долларов, а импортировала — на 37,3 миллиарда.

На первом месте в рейтинге находятся США с торговым оборотом в 108,4 миллиарда долларов, за ними идет Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Индия ведет статистику крупнейших торговых партнеров с 1990-х годов. Несколько лет назад Россия занимала 25-е место в этом списке, лучшим ее результатом был показатель 1997-1998 финансовых лет — тогда она была 16-й.

Ранее сообщалось, что декабре прошлого года Россия отправила в Индию на четверть больше нефти, чем месяцем ранее, установив новый рекорд. Поставки сырой нефти из России в декабре оказались на 24 процента выше, чем в ноябре, главными покупателями были частные нефтеперерабатывающие заводы.