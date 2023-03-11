Европейская страна увеличила закупки газа в России в 2,5 раза

Enagas: импорт газа из РФ в Испанию увеличился на 151 процент в феврале 2023 года

Испания увеличила закупки газа в России в 2,5 раза, в феврале импорт вырос на 151 процент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Enagas, энергетической компании европейской страны.

По ее информации, поставки топлива выросли с 2 174 гигаватт-часов (ГВт.ч) в феврале 2022 года до 5 465 ГВт.ч в 2023 году. Это около 17,2 процента от общего количества импортируемого газа.

Опережают Россию по объемам экспорта только два крупнейших поставщика, это Алжир (23,5 процента об общего объема) и США (22,8 процента). За февраль Испания импортировала 31 862 ГВт.ч газа.

Государство позиционирует себя в качестве газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис после сокращения российских поставок. Экспортерами топлива с начала года выступили более 20 стран.

Ранее стало известно, что в ходе торгов 10 марта стоимость природного газа в Европе вновь превысила 500 долларов за тысячу кубометров, прибавив почти 10 процентов к закрытию торгов.