Цены на газ в Европе резко выросли

Стоимость газа в Европе выросла почти на 10% и составила 534 доллара за тысячу кубометров

В ходе торгов 10 марта стоимость природного газа в Европе вновь превысила 500 долларов за тысячу кубометров, прибавив почти 10 процентов к закрытию торгов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF взлетели на максимуме до 534 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала цены немного снизились, до 514 долларов за тысячу кубометров. Текущие котировки по-прежнему остаются практически вдвое ниже прошлогодних значений и более чем в шесть раз ниже достигнутого максимума в 3500 долларов за тысячу кубометров в августе.

Эксперты объясняют рост похолоданием в северной Европе и Скандинавии. Ранее Bloomberg писал о снеге, льде и необычно низких температурах в Великобритании. Аналогичные погодные условия ожидаются в некоторых частях Германии и Швеции.

Причем температура продолжит снижаться и в некоторых городах региона упадет на 5-9 градусов ниже нормы.

Несмотря на ряд трудностей, с которыми в 2022 году столкнулась Европа на фоне резкого сокращения поставок газа из России, странам удалось успешно пройти отопительный сезон, сообщал ранее «Коммерсантъ». Государства продолжают принимать меры для смягчения последствий энергетического кризиса и в следующем месяце начнут совместные закупки газа у альтернативных поставщиков.

