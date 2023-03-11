Назван срок запуска электронных виз и платежной карты для иностранных туристов

В России в 2023 году запустят электронные визы и платежные карты для иностранных туристов

В России в 2023 году для стимулирования въездного туризма заработают электронные визы и будет решена проблема платежей за счет создания специальных карт для иностранных туристов. Об этом со ссылкой на главу департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяну Шаршавицкую сообщает «Интерфакс»

«Электронные визы пока не работают. Но мы с этим работаем и у нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают», — сказала Шаршавицкая. Она также отметила, что приезд иностранных туристов в Россию также сдерживает отсутствие платежных инструментов после ухода систем Visa и MasterCard.

Глава департамента развития туризма рассказала, что проблема платежей в настоящий момент решается на финальном этапе. «В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами. Проработка проектов документов ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.