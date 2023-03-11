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13:19, 11 марта 2023Мир

Немецкие железные дороги прекратили бесплатную перевозку гумпомощи Киеву

Spiegel: немецкий оператор Deutsche Bahn прекратил бесплатную перевозку гумпомощи Киеву

Фото: Christoph Schmidt / Globallookpress.com

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn прекратил бесплатно перевозить в Киев гуманитарную помощь. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в железнодорожных кругах.

Такое решение было принято из-за конфликта компании с министерством транспорта Германии по вопросу финансирования перевозок. Теперь юридические лица, планирующие доставить на Украину грузы, должны будут самостоятельно оплачивать все расходы.

Как сообщает Spiegel, за 2022 год Deutsche Bahn потратила около пяти миллионов евро на перевозку в Киев гумпомощи.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже прокомментировал поставки военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что Германия оказывала Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, поставляя тяжелую артиллерию, ПВО и танки. Он заверил Зеленского в долгосрочной поддержке

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Зарина Дзагоева
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