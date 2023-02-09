Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке

Канцлер ФРГ Шольц обещал поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в среду в Париже прокомментировал поставки военной помощи Киеву. Совместное заявление трех политиков транслировал Елисейский дворец в Twitter.

Шольц подчеркнул, что Германия оказывала Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, поставляя тяжелую артиллерию, ПВО и танки. Он заверил Зеленского в долгосрочной поддержке и обещал осуществлять ее столько времени, сколько будет необходимо. «Мы продолжим это делать так долго, как это потребуется», — подчеркнул Шольц.

В свою очередь украинский лидер призвал Шольца и Макрона передать Украине танки и тяжелые вооружения «как можно скорее».

«Чем раньше Украина получит тяжёлое вооружение дальнего радиуса действия, чем раньше наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится агрессия и мы сможем вернуться к миру в Европе», — подчеркнул Зеленский.

Лидеры стран продолжат встречу во время ужина за закрытыми дверями.

Вечером 8 февраля Зеленский прилетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцем. Украинский президент прибыл из Лондона, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Сунак назвал целью Лондона обеспечение победы Украины в конфликте. В свою очередь Зеленский обещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.