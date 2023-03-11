Папа Римский заявил о готовности поехать в Киев

Папа Римский Франциск заявил, что готов поехать в Киев при условии поездки в Москву

Папа Римский Франциск заявил, что готов поехать в Киев при одном условии — если он поедет и в Москву. Об этом он рассказал в интервью для La Nation.

«Я готов поехать в Киев и я хочу туда поехать. Но сделаю это при условии выезда в Москву. Я еду в оба места или не еду ни в одно», — заявил понтифик.

Папа Римский также посчитал маловероятной встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Однако он допустил, что будет организована всемирная встреча делегатов.

Ранее Папа Римский назвал конфликт на Украине мировой войной, где замешаны имперские интересы всех стран, а не только России. Он отметил, что за немногим более чем 100 лет произошли мировые войны: 1914-1918 годы, 1939-1945 годы.