Папа Римский назвал конфликт на Украине мировой войной с имперскими интересами всех стран

Конфликт на Украине является мировой войной, где замешаны имперские интересы всех стран, а не только России. Об этом заявил Папа Римский Франциск в интервью газете La Reppublica.

«За немногим более чем 100 лет произошли три мировые войны: 1914-1918 годы, 1939-1945 годы, и нынешняя тоже мировая. Она начиналась по кусочкам, но все крупные державы вовлечены. Полем боя стала Украина, там сражаются все. Там замешаны имперские интересы, не только российские, но и других империй. Это в имперском духе — отодвигать на второй план нации», — пояснил понтифик.

Франциск также назвал президента России Владимира Путина культурным человеком и выразил готовность встретиться с российским лидером.

Ранее Папа Римский рассказал, что он готов встретиться как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения возможностей урегулирования конфликта на Украине. По его словам, на второй день после того, как Россия начала специальную военную операцию, он посетил российское посольство при Святом престоле и поговорил с послом Александром Авдеевым. Папа Франциск уточнил, что собирался отправиться с визитом в Москву для встречи с Путиным, при этом глава МИД России Сергей Лавров пообещал рассмотреть такую возможность, однако поездка так и не состоялась.