Папа Римский заявил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским

Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться как с Путиным, так и с Зеленским

Папа Римский Франциск рассказал, что он готов встретиться как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения возможностей урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Corriere della Sera.

«Я открыт для встреч с президентами как Украины, так и России. В Киев я не поехал, потому что в тот момент поехать не было возможности», — заявил понтифик.

По его словам, на второй день после того, как Россия начала специальную военную операцию, он посетил российское посольство при Святом престоле и поговорил с послом Александром Авдеевым. Папа Франциск уточнил, что собирался отправиться с визитом в Москву для встречи с Путиным, при этом глава МИД России Сергей Лавров пообещал рассмотреть такую возможность, однако поездка так и не состоялась.

Ранее Минобороны России сообщило, что спецслужбы Украины готовят масштабную провокацию с целью обвинить Москву в совершении военных преступлений. Как следует из заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, Киев спланировал подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров, а также городской больницы в Краматорске.