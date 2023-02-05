Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 5 февраля 2023Мир

Папа Римский заявил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским

Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться как с Путиным, так и с Зеленским

Фото: Andrew Medichini / Reuters

Папа Римский Франциск рассказал, что он готов встретиться как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения возможностей урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Corriere della Sera.

«Я открыт для встреч с президентами как Украины, так и России. В Киев я не поехал, потому что в тот момент поехать не было возможности», — заявил понтифик.

По его словам, на второй день после того, как Россия начала специальную военную операцию, он посетил российское посольство при Святом престоле и поговорил с послом Александром Авдеевым. Папа Франциск уточнил, что собирался отправиться с визитом в Москву для встречи с Путиным, при этом глава МИД России Сергей Лавров пообещал рассмотреть такую возможность, однако поездка так и не состоялась.

Ранее Минобороны России сообщило, что спецслужбы Украины готовят масштабную провокацию с целью обвинить Москву в совершении военных преступлений. Как следует из заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, Киев спланировал подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров, а также городской больницы в Краматорске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названы сроки начала строительства забора на границе России и Польши
Стала известна позиция Великобритании по бойкоту Олимпийских игр-2024
Россию обвинили в планах создания фабрики по производству иранских дронов
В граничащем с Украиной российском регионе сбили две ракеты
В США раскрыли тайные слова Залужного о потерях ВСУ
Офис Зеленского пообещал продолжить отставки украинских чиновников
Папа Римский заявил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским
Латвийский фигурист высказался о международных турнирах без россиян
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
В Европе сошедшая на отель лавина заблокировала 60 человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.