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12:32, 11 марта 2023Бывший СССР

В США заявили об изменении тактики ракетных ударов России по Украине

CNN: Россия адаптировала стратегию ракетных ударов по Украине для большей эффективности
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия увеличила временной промежуток между ракетными атаками, но повысила эффективность каждой, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на слова старшего научного сотрудника британского Королевского института объединенных служб по исследованиям в области обороны и безопасности Джастина Бронка.

По его словам, Россия начала использовать большее количество воздушных средств поражения, что затрудняет их перехват системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

По словам же старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, Москва также применяет как дозвуковые баллистические ракеты, так и гиперзвуковые комплексы «Кинжал», которые очень трудно перехватить украинской ПВО.

Ранее представитель Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) страны не смогла сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты «Кинжал».

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Алевтина Запольская
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