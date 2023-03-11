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21:24, 11 марта 2023Россия

Кадыров сообщил о приезде в Москву

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что находится в Москве
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что находится в Москве. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на странице его помощника в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины», — сказал Кадыров. На кадрах также можно увидеть центр столицы, в частности, памятник Петру I.

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Марина Совина
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