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23:54, 10 марта 2023Россия

Кадыров показал боевые трофеи из зоны проведения СВО

Глава Чечни Кадыров опубликовал фото с отобранными у ВСУ ПЗРК Stinger и «Игла»

Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фотографию, демонстрирующую боевые трофеи из зоны проведения специальной военной операции (СВО), которые российские военные отобрали у Вооруженных сил Украины (ВСУ) — американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и украинский ПЗРК «Игла».

«Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставила их для нас», — написал он.

Он поблагодарил Североатлантический альянс за предоставление вооружений и отметил, что их интересно держать в руках и изучать. Кадыров также пообещал вернуть их наемникам из стран НАТО, но «не в целости и не в сохранности».

Ранее Беженка с Украины Лилия Лукьянчук заявила, что боится вернуться на родину из-за опасений за своего несовершеннолетнего ребенка. Она сообщила, что боится мобилизации своего сына — 17-летнего подростка — в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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