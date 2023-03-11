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14:39, 11 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении до 90 солдат ВСУ на одном направлении

МО РФ: российские войска уничтожили до 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска уничтожили до 90 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом журналистам сообщил официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, такие потери ВСУ понесли на краснолиманском направлении боевых действий. В ведомстве отчитались, что действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск «Центр» было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Помимо прочего, были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

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10 марта Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 120 бойцов на краснолиманском направлении. Кроме этого, были уничтожены два пикапа, гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 американского производства.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.

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Алина Гончарова
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