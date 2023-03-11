Минобороны отчиталось об уничтожении до 90 солдат ВСУ на одном направлении

МО РФ: российские войска уничтожили до 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили до 90 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом журналистам сообщил официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, такие потери ВСУ понесли на краснолиманском направлении боевых действий. В ведомстве отчитались, что действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск «Центр» было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Помимо прочего, были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

10 марта Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 120 бойцов на краснолиманском направлении. Кроме этого, были уничтожены два пикапа, гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 американского производства.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.