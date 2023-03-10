Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 120 бойцов на краснолиманском направлении

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 120 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 9 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что российские военные, входящие в группировку войск «Центр», нанесли поражение подразделениям противника в районах Ямполовки, Красного Лимана и Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме этого, были уничтожены два пикапа, гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 американского производства.

Также в оборонном ведомстве заявили, что на донецком направлении за минувшие сутки украинские войска потеряли убитыми более 120 человек.

Всего, по данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 400 самолетов, 218 вертолетов, 3373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8249 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8830 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российские вооруженные силы проводят спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее целями президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.