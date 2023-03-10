ВСУ потеряли более 120 человек убитыми на донецком направлении

Минобороны: украинские войска потеряли свыше 120 человек убитыми на донецком направлении

За минувшие сутки украинские войска потеряли убитыми более 120 человек на донецком направлении. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо живой силы противника, российские военнослужащие уничтожили на указанном направлении семь бронемашин из числа техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).