МВФ оценил сроки выхода Молдавии из экономического кризиса

В МВФ понадеялись, что Молдавия выйдет из кризиса раньше других государств Европы

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что Молдавия преодолеет экономический кризис раньше других стран Европы. Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передает ТАСС.

«Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что республика пострадала от инфляции раньше, чем остальные европейские страны», — оценил он сроки преодоления кризиса страной. Каммер заметил, что Национальный банк Молдавии предпринял все необходимые шаги для сдерживания инфляции раньше, чем центральные банки других европейских государств.

В декабре 2022 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что прогноз организации по росту мировой экономики в 2023 году ухудшается. На ухудшение оценки повлияли продолжающийся конфликт на Украине и одновременные замедления экономик Европы, Китая и США.

Ранее МВФ предупредил, что расходы на проживание в европейских странах в связи с энергетическим кризисом в 2022 году увеличатся на 7 процентов, в 2023-м вырастут на 9 процентов. Как уточнили в международной организации, рост связан с высокими ценами на энергоресурсы в Евросоюзе.