Глава МВФ дала экономический прогноз на 2023 год

Глава МВФ Георгиева: рост мирового ВВП в 2023 году может составить менее 2%

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что прогноз организации по росту мировой экономики в 2023 году ухудшается, пишет Reuters. По ее словам, растет вероятность того, что рост глобального ВВП в следующем году составит менее двух процентов.

На ухудшение оценки повлияли продолжающиеся военные действия на Украине и одновременные замедления экономик Европы, Китая и США. Георгиева выразила особую озабоченность замедлением темпов экономического роста в КНР, который является мощным двигателем глобального роста.

По словам главы МВФ, фонд представит обновленный экономический прогноз в январе. Она отметила, что картина «недавно ухудшилась из-за того, что наблюдается в настроениях потребителей и инвесторов». Предыдущий прогноз по динамике мирового ВВП в 2023 году организация опубликовала в октябре — тогда оценка ухудшилась до 2,7 процента с 2,9 процента в июле.

Тогда МВФ объяснил ухудшение прогноза украинским конфликтом, высокими ценами на энергоносители и продовольствие, а также инфляцией и резким повышением процентных ставок в разных странах. Фонд оценивал вероятность того, что рост мирового ВВП в 2023 году составит менее двух процентов, в 25 процентов. Столь пессимистичными ожидания МВФ были лишь пять раз с 1970 года. Кроме того, фонд оценил в 10 процентов вероятность того, что мировая экономика войдет в рецессию.

Выступая в ноябре на саммите G20 Георгиева заявила, что украинский конфликт является «самым важным негативным фактором» для мировой экономики в этом году и, скорее всего, останется им в 2023 году.