В МВФ назвали самый важный негативный фактор для мировой экономики

В МВФ назвали украинский конфликт «самым важным негативным фактором» для мировой экономики

Украинский конфликт является «самым важным негативным фактором» для мировой экономики в этом году и, скорее всего, останется им в 2023 году, заявила в разговоре с журналистами CNBC глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на саммите G20.

«Все, что вызывает больше беспокойства, конечно же, наносит ущерб перспективам роста и удовлетворения потребностей и чаяний людей во всем мире», — подчеркнула Георгиева, комментируя инцидент с падением ракет в Польше.

По ее словам, в центре внимания на саммите G20 находилась не декларация стран-участниц с осуждением действий России на Украине, а «очень насущные проблемы», такие как глобальная инфляция, рост стоимости жизни, продовольственная и энергетическая безопасность. «Меня обнадеживает то, что именно на этих вопросах мы сосредоточены, — как и должны», — сказала глава МВФ.

В октябрьском отчете МВФ предупредил о фрагментации мировой экономики в результате украинского конфликта и спрогнозировал замедление ее роста с 6 процентов в 2021 году до 3,2 процента в 2022-м и 2,7 процента в 2023-м. «Это самый слабый профиль роста с 2001 года, за исключением мирового финансового кризиса (2008 года — прим. «Ленты.ру») и острой фазы пандемии COVID-19», — говорится в документе.

По словам Георгиевой, некоторые признаки фрагментации наблюдаются уже сейчас — из-за коронавируса и военных действий на Украине цепочки поставок нарушаются, что наносит ущерб росту как международной экономике, так и экономикам отдельных стран. Она добавила, что, если мир решит разделиться на «отдельные блоки», за это придется «заплатить высокую цену».

Ранее глава МВФ предупредила об опасности новой холодной войны, которая может начаться между США и Китаем. По мнению Георгиевой, продолжающиеся усилия США и Европы по перестройке глобальных цепочек поставок имеют смысл только в том случае, если они направлены на устранение зависимости от одного поставщика, которая сыграла злую шутку с человечеством во время пандемии коронавируса. Но торговые барьеры могут запустить разрушительный цикл, который «нанесет ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам, оставив богатых невредимыми».