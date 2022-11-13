Глава МВФ предупредила об опасности новой холодной войны

Глава МВФ Георгиева предупредила об опасности холодной войны между США и Китаем

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила об опасности новой холодной войны, которая может начаться между США и Китаем. В интервью изданию газете The Washington Post она раскрыла причины своих опасений и поделилась мнением относительно происходящих в мировой экономике процессов.

По мнению Георгиевой, продолжающиеся усилия США и Европы по перестройке глобальных цепочек поставок имеют смысл только в том случае, если они направлены на устранение зависимости от одного поставщика, которая сыграла злую шутку с человечеством во время пандемии коронавируса. Но если две державы воздвигнут новые торговые барьеры, чтобы «получить преимущество в своем геополитическом соперничестве», они, как сказала глава МВФ, могут запустить разрушительный цикл, который «нанесет ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам, оставив богатых невредимыми».

«Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики. Возможно, мы с закрытыми глазами входим в мир, который окажется куда более бедным и куда менее безопасным, — констатировала Георгиева. — Я пережила первую холодную войну по другую сторону "железного занавеса". И начать вторую холодную войну ради еще одного поколения… очень безответственно».

Ранее главы Всемирного банка Дэвид Мэлпасс и Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сошлись в своих предсказаниях будущего мировой экономики. Они оба предполагают, что в будущем году ее ждет рецессия.