Главком ВСУ заявил о необходимости усилить ПВО

Главком ВСУ в разговоре коллегой из США Милли заявил о необходимости усилить ПВО

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в разговоре с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли заявил о необходимости усилить возможности противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом он написал в своем Telegram.

Как говорится в сообщении, Залужный и Милли обсудили «ряд важных тем». «Детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставке боеприпасов и техники. Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны», — написал Залужный. Помимо этого, военные обсудили ход боевых действий.