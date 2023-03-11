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23:33, 11 марта 2023Мир

Главком ВСУ заявил о необходимости усилить ПВО

Главком ВСУ в разговоре коллегой из США Милли заявил о необходимости усилить ПВО
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в разговоре с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли заявил о необходимости усилить возможности противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом он написал в своем Telegram.

Как говорится в сообщении, Залужный и Милли обсудили «ряд важных тем». «Детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставке боеприпасов и техники. Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны», — написал Залужный. Помимо этого, военные обсудили ход боевых действий.

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Марина Совина
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