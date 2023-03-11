Экс-глава британской армии не согласился с Сунаком по вопросу Украины

Экс-глава армии Великобритании раскритиковал слова Сунака о переговорах России и Украины

Развязка конфликта на Украине произойдет лишь на поле боя, а не за столом переговоров, заявил экс-глава армии Великобритании Ричард Даннат, его слова приводит газета Daily Mail.

«Боюсь, премьер-министр ошибается. Учитывая то, что стратегические цели [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента России Владимира] Путина непримиримы, развязка конфликта может произойти только на поле боя», — сказал генерал.

Он также заявил, что по этой причине НАТО и Европейский союз должны поставить Киеву необходимое вооружение, чтобы одержать победу над Москвой.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном сказал, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров, но решение об этом должны принять в Киеве.