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01:55, 11 марта 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и букмекерских контор

Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и ряда российских букмекерских контор и физлиц
СюжетСанкции против России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российской гослотереи «Спортлото», ряда связанных с Россией букмекерских контор и физических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте его офиса.

В документе отмечается, что под санкции попали такие букмекерские конторы, как «Спортбет», «Бетсити» и «Матчбет». Меры предполагают блокировку активов организаций на Украине, ограничение торговых операций, остановку выполнения экономических обязательств и другие решения.

Всего санкции коснулись 120 физических и 287 юридических лиц. Большинство из физлиц — граждане России, однако меры также ввели против представителей Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов.

Ранее Зеленский ввел санкции против компаний российского бизнесмена Евгения Пригожина. Ограничения стали действовать против таких организаций, как «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд М», «Комбинат питания», «Федеральное агентство новостей» и «ЧВК Вагнер центр».

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Марина Совина
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