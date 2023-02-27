Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина

Президент Украины Зеленский ввел санкции против компаний российского бизнесмена Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против компаний российского бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним структур. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

В частности, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против компаний, связанных с Пригожиным. Ограничения начали действовать против таких компаний, как «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд М», «Комбинат питания», «Федеральное агентство новостей» и «ЧВК Вагнер центр». Меры будут действовать в течение 10 лет.

Ранее Зеленский сообщил, что подписал три указа о введении новых санкций против россиян. Так, под ограничения попали следующие спортсмены: легкоатлетка Елена Исинбаева, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.