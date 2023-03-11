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18:48, 11 марта 2023Россия

Эпидемиолог оценил ситуацию с заболеваемостью корью в России

Эпидемиолог Покровский назвал некритичной ситуацию с заболеваемостью корью в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сейчас ситуацию с заболеваемостью корью в России нельзя назвать критичной, полагает доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), эпидемиолог Вадим Покровский. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные признаки заражения вирусной инфекцией и объяснил причины роста заболеваемости.

Ситуация с корью в России

Роспотребнадзор предупредил о распространении в России кори из-за прибытия людей из стран ближнего зарубежья, сообщает РБК. Число обращений с этой проблемой к врачам выросло в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском краях и других субъектах, заявили в ведомстве. По оценке Вадима Покровского, говорить о масштабной эпидемии преждевременно.

«Ситуация не является критичной. Небольшие очаги, конечно, могут возникнуть. Это связано с тем, что в каких-то регионах недостаточно людей, привитых от кори, или у них ослаб иммунитет, и надо делать повторную иммунизацию. Но даже, наверное, говорить о вспышках вряд ли возможно, что они будут наблюдаться, потому что у нас очень высокая иммунная прослойка», — считает академик.

А то, что прибывают [заболевшие] люди из других стран, то ничего удивительного. Там были слабые программы по иммунизации, поэтому там люди могли заражаться и болеть

Вадим Покровскийэпидемиолог, академик РАН

Признаки болезни

При заражении корью у человека возникает жар и образуется сыпь на теле, объяснил Вадим Покровский.

«Есть довольно специфическая сыпь, доктора ее узнают. Вообще любая сыпь должна настораживать, она просто так не бывает. При всех заболеваниях с сыпью и температурой нужно обращаться к врачам», — рассказал эпидемиолог.

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Главный способ защиты от кори — это вакцинация, потому что у человека без иммунитета крайне высокий риск заболеть при контакте с зараженным, отметил специалист.

Среди непривитых может быть стопроцентное заражение

Вадим Покровскийэпидемиолог, академик РАН

«Главное здесь — иммунизация, потому что это чрезвычайно заразное заболевание. Важно сделать прививку, она входит в календарь прививок. Но были отмечены случаи, что ослабевает иммунитет через несколько лет. Поэтому продумали такую тактику: иногда делают обследование на антитела, чтобы проверить, насколько иммунизирован человек, насколько у него сохранился иммунитет к кори. Эти программы повторной иммунизации существуют и действуют. Каждый, кто обеспокоен, может такое исследование сделать», — заключил он.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Тяжельников развеял популярные мифы об иммунитете.

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Мария Сметанина
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