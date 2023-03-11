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09:15, 11 марта 2023Россия

Минобороны показало работу «кочующих минометов» в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало видео расчетов «кочующих минометов» в зоне СВО на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало видеокадры боевой работы в зоне спецоперации на Украине расчетов «кочующих минометов» Западного военного округа. Они призваны в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте ведомства.

Расчеты применяют 120-миллиметровые минометы, которые предназначены для поражения живой силы. Стрельба из подобных устройств не требует особой подготовки позиций.

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Российские солдаты разведывают украинские позиции, используя беспилотники. Расчеты помогают пехоте, уничтожают вскрытые наблюдательные, опорные пункты и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«После первого выстрела расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр. В считанные минуты расчеты "насыпают" по выявленным целям более трех десятков 120-миллиметровых мин. Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы», — объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Вооруженных сил России уничтожил наблюдательный пункт бойцов ВСУ на запорожском направлении. Отмечается, что российские военные использовали технику «кочующего» орудия.

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Марина Совина
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