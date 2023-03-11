Минобороны показало работу «кочующих минометов» в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало видео расчетов «кочующих минометов» в зоне СВО на Украине

Министерство обороны России опубликовало видеокадры боевой работы в зоне спецоперации на Украине расчетов «кочующих минометов» Западного военного округа. Они призваны в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте ведомства.

Расчеты применяют 120-миллиметровые минометы, которые предназначены для поражения живой силы. Стрельба из подобных устройств не требует особой подготовки позиций.

Российские солдаты разведывают украинские позиции, используя беспилотники. Расчеты помогают пехоте, уничтожают вскрытые наблюдательные, опорные пункты и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«После первого выстрела расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр. В считанные минуты расчеты "насыпают" по выявленным целям более трех десятков 120-миллиметровых мин. Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы», — объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Вооруженных сил России уничтожил наблюдательный пункт бойцов ВСУ на запорожском направлении. Отмечается, что российские военные использовали технику «кочующего» орудия.