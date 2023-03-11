«Торнадо-Г» ВС РФ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении

Экипаж «Торнадо-Г» ВС России уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожил наблюдательный пункт бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, пишет РИА Новости.

Как уточнил источник, российские военные использовали технику «кочующего» орудия. В пятницу, 10 марта, военным поставили задачу — уничтожить наблюдательный пост, который был выявлен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

«В результате "кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанес огневое поражение. Средствами БПЛА было зафиксировано поражение наблюдательного пункта», — доложил командир подразделения.

В ноябре 2022 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что Минобороны России получило партию РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в рамках гособоронзаказа. Поставку выполнили «Мотовилихинские заводы».