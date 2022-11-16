«Ростех»: Минобороны России получило партию РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

Министерство обороны России в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) получило партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом со ссылкой на «Ростех» сообщает ТАСС.

Соответствующая поставка выполнена «Мотовилихинскими заводами». По словам генерального директора «Специального конструкторского бюро» (СКБ) Сергея Дядькина, таким образом контрактные обязательства перед российским военным ведомством выполнены полностью и в установленный срок.

«В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены. При этом на предприятии усилена работа по созданию новых рабочих мест, повышению уровня заработной платы и техническому перевооружению», — сказал руководитель.

В ноябре РИА Новости сообщило, что армия США заключила оборонные заказы с корпорацией Lockheed Martin на производство новых РСЗО, которые будут поставлены в арсеналы взамен переданных Украине.