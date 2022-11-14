Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО

Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на создание РСЗО взамен переданных Украине

Армия США заключила оборонные заказы с корпорацией Lockheed Martin на производство новых реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, передает РИА Новости.

Сумма двух контрактов составила 520 миллионов долларов. Системы будут поставлены в арсеналы взамен переданных Украине.

По информации СМИ, стоимость каждой пусковой установки HIMARS достигает семи миллионов долларов. Lockheed Martin способна ежегодно выпускать 9000 ракет к этим системам.

4 октября сообщалось, что США выделят Украине 625 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи, в который войдут четыре установки HIMARS. С учетом данной поставки общее число отправленных Украине РСЗО HIMARS достигнет 20 единиц.