В США объяснили невозможность поставки Украине большого числа HIMARS

New Yorker сообщил, что Пентагон отказался продавать Украине больше HIMARS из-за нехватки

США не могут поставить Украине больше установок реактивной системы залпового огня HIMARS из-за ограничений производства. Об этом пишет газета The New Yorker.

По информации издания, Украина может запустить более 5000 снарядов за месяц, в то время как их производитель Lockheed Martin выпускает 9000 в год. При этом стоимость каждой пусковой установки достигает 7 миллионов долларов, уточняется в материале.

«Мы четко сказали: "Вы не получите много таких систем. Не потому, что мы не доверяем вам, а из-за того, что на Земле попросту не существует их неограниченного количества"», — приводит газета заявление Министерства обороны США.

4 октября сообщалось, что США выделят Украине 625 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи, в который войдут четыре установки HIMARS. С учетом данной поставки общее число отправленных Украине РСЗО HIMARS достигнет 20 единиц, писало агентство Assosiated Press.

15 октября Министерство обороны США сообщило, что в новый пакет военной помощи Украине будет стоить 725 миллионов долларов. В него войдут дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 миллиметровых артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 миллиметровых артиллерийских снарядов, 5155 единиц систем дистанционного противотанкового минирования.