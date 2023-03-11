Медведчук отреагировал на требование к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру

Медведчук отреагировал на требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Украинский политик Виктор Медведчук отреагировал на требование администрации Украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания монастыря. Его слова приводит РИА Новости.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, теперь уже в буквальном смысле. Сегодня власть начинает рейдерский захват главной святыни православия — Киево-Печерской лавры», — заявил Медведчук.

Политик также заявил, что Украина превратилась в творение Франкенштейна, которое ненавидит все живое и естественное, а также желает уничтожить мир на планете.

О требовании к монахам стало известно 10 марта. В администрации заповедника предупредили о расторжении договора и обязали монахов освободить являющиеся государственной собственностью здания в срок до 29 марта.