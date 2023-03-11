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11:50, 11 марта 2023Мир

Бывший разведчик США предрек российское наступление после взятия Артемовска

Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ пойдут в наступление после взятия Артемовска

Фото: РИА Новости

Российские военные смогут пойти в наступление и занять огромную территорию после взятия Артемовска (украинское название — Бахмут). Такое развитие событий предрек офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom.

По мнению бывшего разведчика, рано или поздно Вооруженные силы (ВС) России смогут установить контроль над Артемовском либо путем окружения, либо путем прорыва. «И когда они возьмут его, как точно сказал [президент Украины Владимир] Зеленский, это прорвет украинскую оборону, и тогда русские наступят», — пояснил он.

Как уточнил Риттер, в результате взятия Артемовска линия фронта станет длиннее, при этом российские военные обладают достаточными ресурсами для ее охраны, а украинские нет. Это приведет к тому, что ВС РФ смогут существенно продвинуться в этом направлении, заключил офицер.

Ранее Риттер заявил, что Украина может потерпеть окончательное поражение уже летом 2023 года. По его словам, это произойдет, когда Вооруженные силы Украины останутся без боеприпасов.

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Варвара Кошечкина
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