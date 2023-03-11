Бывший разведчик США назвал сроки поражения Украины

Бывший разведчик США Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года

Украина может потерпеть окончательное поражение уже летом 2023 года. Такие сроки назвал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom.

«Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытались. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы и когда это произойдет все будет кончено», — заявил бывший разведчик.

Он также отметил, что российские военные, в отличие от украинских, используют в зоне СВО современное вооружение.

Ранее в марте Риттер заявил, что конфликт на Украине перешел в финальную стадию, в ходе которой российские военные начнут «разбирать по частям» логистические построения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В феврале экс-разведчик предполагал, что Киев капитулирует к октябрю 2023 года.