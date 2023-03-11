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09:37, 11 марта 2023Мир

Бывший разведчик США назвал сроки поражения Украины

Бывший разведчик США Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина может потерпеть окончательное поражение уже летом 2023 года. Такие сроки назвал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom.

«Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытались. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы и когда это произойдет все будет кончено», — заявил бывший разведчик.

Он также отметил, что российские военные, в отличие от украинских, используют в зоне СВО современное вооружение.

Ранее в марте Риттер заявил, что конфликт на Украине перешел в финальную стадию, в ходе которой российские военные начнут «разбирать по частям» логистические построения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В феврале экс-разведчик предполагал, что Киев капитулирует к октябрю 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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