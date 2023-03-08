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18:31, 8 марта 2023Мир

В США заявили о вхождении конфликта на Украине в финальную стадию

Экс-офицер разведки США Риттер заявил, что конфликт на Украине входит в финальную стадию

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Конфликт на Украине перешел в финальную стадию, в ходе которой российские военные начнут «разбирать по частям» логистические построения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в блоге на YouTube.

«У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский выпрашивает оружие и говорит: "Если вы не дадите мне это все, чтобы сражаться, значит это придется делать вам — сыновьям и дочерям Америки"», — сказал он.

В феврале Риттер предположил, что киевские власти капитулируют к октябрю 2023 года. Украина прекратит получать западную технику и вооружение уже к середине лета.

Ранее Риттер спрогнозировал восстание украинских военных против своего руководства, предупреждал Киев о скорой потере новых территорий и предрекал ему полную капитуляцию.

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Игорь Дмитров
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