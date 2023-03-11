Предсказавший развал СССР историк заявил об угрозе НАТО со стороны России

Французский историк Тодд заявил о шансах России ослабить НАТО

У России есть все шансы выйти из конфликта с НАТО победителем. Об этом заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд, в 1976 году предсказавший распад СССР.

По его мнению, западные страны спровоцировали конфликт на Украине, однако недооценили силы России, и теперь НАТО находится в большой опасности. «Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы», — подчеркнул он.

Тодд отметил, что Вашингтон подтолкнул Москву к принятию превентивных мер, когда начал вооружать Украину по образцу армий НАТО. Кроме того, США рассчитывали уничтожить Россию с помощью санкций. «Случилось обратное, и мы видим, как Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить», — добавил он.

В январе Тодд заявил, что противостояние между Россией, Китаем и странами Запада продлится пять лет. Эксперт добавил, что на момент начала специальной операции «Украина фактически стала членом НАТО», несмотря на предупреждения России не делать этого.