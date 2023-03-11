Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 11 марта 2023Мир

Предсказавший развал СССР историк заявил об угрозе НАТО со стороны России

Французский историк Тодд заявил о шансах России ослабить НАТО

Фото: Przemyllaw Keler / KPRP / Reuters

У России есть все шансы выйти из конфликта с НАТО победителем. Об этом заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд, в 1976 году предсказавший распад СССР.

По его мнению, западные страны спровоцировали конфликт на Украине, однако недооценили силы России, и теперь НАТО находится в большой опасности. «Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы», — подчеркнул он.

Тодд отметил, что Вашингтон подтолкнул Москву к принятию превентивных мер, когда начал вооружать Украину по образцу армий НАТО. Кроме того, США рассчитывали уничтожить Россию с помощью санкций. «Случилось обратное, и мы видим, как Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить», — добавил он.

В январе Тодд заявил, что противостояние между Россией, Китаем и странами Запада продлится пять лет. Эксперт добавил, что на момент начала специальной операции «Украина фактически стала членом НАТО», несмотря на предупреждения России не делать этого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области оценили шансы ВСУ на наступление на левый берег Днепра
Предсказавший развал СССР историк заявил об угрозе НАТО со стороны России
Глава МИД Украины раскритиковал «Оскар» за отказ от выступления Зеленского
Появились подробности убийства школьницы бывшим возлюбленным в Подмосковье
«Реал» сделал заявление после предъявления «Барселоне» обвинений прокуратурой
В Европарламенте обвинили НАТО в создании основы для конфликта России и Украины
В Запорожье оценили идею Киева о переименовании России в Московию
Пакистан предложил передать Киеву купленные более 20 лет назад у Украины танки
Известная российская модель жестко ответила на просьбу подписчицы о деньгах
Стало известно о вероятном падении астероида на Землю в 2046 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.