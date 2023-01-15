Антрополог спрогнозировал конец противостояния России и США

Предсказавший развал СССР антрополог Тодд заявил, что война РФ и Запада продлится пять лет

Противостояние между Россией, Китаем и странами Запада продлится пять лет, заявил французский антрополог, историк Эммануэль Тодд в интервью изданию Le Figaro.

По словам специалиста, сейчас идет третья мировая война между США и Россией с Китаем. Тодд, за 15 лет предсказавший развал СССР, уточнил, что Запад в 2022 году ожидал экономического уничтожения России, однако этого не произошло. «Мы, европейцы, сильно замешаны в конфликте еще и экономически. На самом деле, мы чувствуем последствия через инфляцию и дефицитность ряда товаров», — отметил он.

Эксперт добавил, что на момент начала специальной операции «Украина фактически стала членом НАТО», несмотря на предупреждения России не делать этого. По мнению Тодда, основной аксиомой американской политики является убежденность в том, что военные конфликты не доберутся до США, так как они далеко и в безопасности.

«Но это же просто близорукий анализ, который и толкает сегодня президента США Джо Байдена на авантюры. На самом деле Америка сегодня — довольно хрупкая система. Сопротивление российской экономики может подтолкнуть американскую имперскую систему к обрыву, которого сами США не заметят», — подчеркнул он.

Эксперт указал на то, что противостояние России становится жизненно важным для Вашингтона. «Русские победят или потерпят поражение в этой борьбе где-то через пять лет. Только тогда выяснится победитель», — спрогнозировал он конец войны РФ и Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада.