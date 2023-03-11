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14:22, 11 марта 2023Мир

В Ницце двух человек ранили в результате нападения с ножом

Двух человек ранили в результате нападения с ножом на рынке во французском городе Ницца

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Двоих человек ранили в результате нападения с ножом на рынке в Ницце, сообщает ТАСС.

Пострадавшие получили легкие ранения, полиции удалось задержать нападавшего — 42-летнего мужчину, мотивы чьего преступления не раскрываются.

Накануне, вечером 10 марта, в аптеке города Карлсруэ на юго-западе Германии неизвестные взяли одного или несколько человек в заложники в аптеке. Отмечается, что территория вокруг аптеки была оцеплена, инцидент произошел на одной из центральных улиц города.

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Алевтина Запольская
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