Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:54, 11 марта 2023Мир

Пентагон запросит у Конгресса 170 миллиардов долларов

Bloomberg: Пентагон запросит у Конгресса 170 миллиардов долларов на военные закупки

Фото: Al Drago / Reuters

Пентагон хочет запросить у Конгресса 170 миллиардов долларов на закупки в новом финансовом году, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

Как уточнило издание, особое внимание будет уделено замене переданных Киеву боеприпасов. «Запрос на закупку Минобороны на 170 миллиардов долларов на следующий финансовый год направлен на замену поставляемых Украине боеприпасов, а также ракет большой дальности, которые будут необходимы в конфликте с Китаем», — уточнили журналисты.

Ожидается, что министерство попросит 76,8 миллиарда долларов на ВМС и морскую пехоту, а также 61 миллиард долларов на ВВС, 24,4 миллиарда долларов — на армию.

Ранее стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов. В него, в частности, войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет и четыре БМП Bradley.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке ЧВК «Вагнер» прорваться к центру Артемовска
Политолог спрогнозировал реакцию России на расширение НАТО
Россиян предупредили об опасности экономии при ремонте
Пентагон запросит у Конгресса 170 миллиардов долларов
В США призвали перестать «кричать о конфликте на Украине»
Американский ветеран заявил о сюрпризах России для Украины
Рогов заявил о переброске ВСУ сил с запорожского направления в район Артемовска
«Торнадо-Г» ВС РФ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении
Тренер рассказал о пятиминутной тренировке для снижения веса
Европейская страна увеличила закупки газа в России в 2,5 раза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.