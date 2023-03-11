Bloomberg: Пентагон запросит у Конгресса 170 миллиардов долларов на военные закупки

Пентагон хочет запросить у Конгресса 170 миллиардов долларов на закупки в новом финансовом году, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

Как уточнило издание, особое внимание будет уделено замене переданных Киеву боеприпасов. «Запрос на закупку Минобороны на 170 миллиардов долларов на следующий финансовый год направлен на замену поставляемых Украине боеприпасов, а также ракет большой дальности, которые будут необходимы в конфликте с Китаем», — уточнили журналисты.

Ожидается, что министерство попросит 76,8 миллиарда долларов на ВМС и морскую пехоту, а также 61 миллиард долларов на ВВС, 24,4 миллиарда долларов — на армию.

Ранее стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов. В него, в частности, войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет и четыре БМП Bradley.