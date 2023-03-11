В Польше призвали покончить с политикой «хорошего дяди» для беженцев из Украины

Польский историк Пяста призвал снизить материальную поддержку беженцев из Украины

Польша должна значительно снизить объем материальной поддержки беженцев, прибывших с территории Украины. С таким требованием выступил историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста , его статья опубликована в издании Mysl Polska.

Историк называет решения команды польского премьер-министра Матеуша Моравецкого безумными, подчеркивая, что они приняты без учета экономической ситуации в стране. В связи с этим в стране появились серьезные проблемы, указал Пяста и уточнил, что в Польше появился 1,7 миллиона безработных, которых нужно содержать.

«Пора покончить с политикой "хорошего дяди". Неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счет тех, кто этого не делает», — призвал историк. Он пишет, что наименьшие разногласия бесплатная помощь беженцам вызвала в начале конфликта, так как это происходило на волне сочувствия.

При этом по прошествии нескольких месяцев, замечает специалист, помощь для сотен тысяч украинцев превратилась в систему «все включено», а любые попытки понизить ее уровень оборачивались агрессивной реакцией со стороны все более требовательных беженцев.

Ранее власти Польши заявили, что беженцам из Украины было необоснованно выплачено примерно два миллиона злотых (около 425 тысяч евро) из-за того, что те уехали из страны. Из необоснованно выплаченных двух миллионов злотых пока что возвращено только 35,3 тысячи — украинцев призвали вернуть оставшуюся часть.