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21:59, 11 марта 2023Мир

В Праге участники протеста призвали снять украинский флаг со здания музея

Idnes: в Праге демонстранты призвали снять украинский флаг со здания Национального музея
СюжетПротесты на Украине

Фото: David W Cerny / Reuters

В Праге участники антиправительственного митинга «Чехия против нищеты» призвали убрать украинский флаг со здания Национального музея. Об этом сообщает издание Idnes.

Полиция оцепила здание, сдерживая толпу демонстрантов, пытающихся попасть внутрь. Протестующие на улице скандировали: «Мы хотим чешский флаг». Уточняется, что во время митинга были задержаны пятнадцать человек. Также, по данным издания, пострадал один сотрудник полиции.

Ранее сообщалось о задержании в Праге участника протеста из-за изображения буквы Z на его рюкзаке, которая является неофициальным символом поддержки российской спецоперации на Украине. В Чехии поддержка действий России на Украине грозит уголовным наказанием.

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Варвара Кузьмина
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