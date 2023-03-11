В Праге задержали мужчину из-за буквы Z на рюкзаке

В Праге на митинге «Чехия против нищеты» задержали мужчину с буквой Z на рюкзаке

В Праге во время митинга задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке. Об этом сообщило издание Idnes.

Латинскую букву Z называют неофициальным символом поддержки спецоперации России на Украине. В Чехии поддержка действий России на Украине грозит уголовным наказанием.

Демонстрации под девизом «Чехия против нищеты» прошли в центре чешской столицы в субботу, 11 марта. Участие в акции приняли около 10 тысяч человек, они требовали отставки правительства. Организаторы акции призывали собравшихся противостоять нищете, в которую попадает множество граждан, особенно пожилых, которым власти урезали повышение пенсий.

Ранее в Германии правоохранители пришли с обысками к журналистке, расследующей торговлю украинским оружием в странах Европы. Поводом для проведения следственных действий могло стать использование сотрудницей СМИ символа Z.