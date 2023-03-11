Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию ВСУ в тылу российских войск

Прапорщик Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне СВО

Прапорщик Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает пресс-служба главы Республики Дагестан.

Как стало известно, продвигаясь по маршруту в лесополосе, военнослужащий заметил группу хорошо вооруженных украинских солдат, которые готовили диверсию. Баширов доложил о случившемся командиру и вступил в бой.

Как отмечается, удалось застать противника врасплох. Шквальным огнем российских военнослужащих огневые точки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены. Между тем прапорщик организовал эвакуацию раненых и оказал им неотложную помощь.

9 марта российские десантники сообщили о срыве рейда группы украинских военных в Луганской народной республике. По полученным координатам десантники выпустили обойму-«улитку» снарядов из автоматического станкового гранатомета, после чего обстреляли местность из крупнокалиберного пулемета «Корд».